Udine, 57enne trovato senza vita su una panchina

Un uomo di 57 anni, originario di Milano, è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio nella zona del campo sportivo di via Riccardo Di Giusto, a Udine. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno notato l’uomo, esanime, seduto su una panchina.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario con un’ambulanza. Vani sono stati i tentativi di rianimare il 57enne, sul cui corpo non sono stati trovati segni di violenza. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul posto, per gli accertamenti, gli agenti della Questura.