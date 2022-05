Udine, 700mila euro di buoni spesa, ma i fondi non bastano

L’emergenza Covid morde ancora: in sei mesi sono stati distribuiti oltre 700mila euro per consentire a centinaia di famiglie di Udine, Pagnacco e Tavagnacco di mettere il cibo in tavola. Tra ottobre e aprile, il Comune di Udine ha ammesso quasi 2.200 domande ai contributi di solidarietà per le tre comunità. In tutto, Palazzo D’Aronco ha consegnato più di 71mila buoni per generi alimentari da 10 euro l’uno, per una spesa mensile media di circa 118mila euro.



Nonostante 166 richieste non siano state accettate, i soldi a disposizione per le popolazioni dei tre comuni non sono bastati. Quindici domande, infatti, non sono state ammesse al contributo per insufficienza di fondi.