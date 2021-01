Udine, a fuoco una tettoia in legno

Incendio poco prima delle 22 di ieri a Udine, in uno stabile residenziale di via Cividale. Le fiamme, che inizialmente parevano avere interessato un appartamento, si sono sviluppate in una tettoia in legno adiacente all'immobile. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone, con un'autobotte e un'autoscala.

Sono stati inviati prudenzialmente anche i sanitari, con un'automedica e un'autoambulanza. I pompieri hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Sul posto due pattuglie della Polizia di Stato. Le cause sono in corso di accertamento.