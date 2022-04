Udine, a sentenza il folle inseguimento a tutto gas

La folle fuga sulle strade di Udine per sfuggire alla polizia e nascondere la droga gli è costata tre anni di carcere. Tanto ha patteggiato Ivan Sabbadini, di 41 anni, residente in città, davanti al gup Emanuele Lazzaro per quanto successo la notte del 5 dicembre.

Tutto è cominciato alle 22 a un semaforo di viale Europa Unita, dove una pattuglia della volante ha affiancato un’automobile con due persone a bordo. All’alt, il veicolo è partito con il rosso, scappando ad alta velocità fino a piazzale Cella, per poi fuggire contromano in via Lumignacco. Svoltando in via Gonars, la vettura è finita contro un muro. L’automobile è quindi ripartita, quasi investendo un agente sceso per soccorrere i fuggitivi. La folle corsa è infine terminata nella rotatoria di Basaldella dove l’automobile si è bloccata mentre la volante è finita su un palo della segnaletica.

Il passeggero si è dileguato a piedi, mentre l’autista è stato bloccato dai poliziotti, ai quali ha consegnato due dosi di cocaina. Durante la perquisizione del veicolo, nel piantone dello sterzo sono stati trovati altri 32 grammi di cocaina e 10 di hashish.