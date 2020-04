Udine, accesso controllato nei mercati all'aperto

Ordinanza del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, per disciplinare l'accesso ai mercati all'aperto cittadini, ovvero quelli di viale Vat e piazza XX Settembre. La decisione è stata presa dopo le obbligarietà introdotte ieri sera dal governatore Fedriga che già prevedono l'utilizzo obbligatorio di mascherine, guanti e protezioni all'interno dei negozi di alimentari.

Le stesse accortezze previste per i supermercati o i panifici, sono dunque da oggi obbligatorie anche tra i banchi degli ambulanti. Il servizio è stato organizzato con l'ausilio della Polizia Locale e prevede l'ingresso disciplinato nei mercati. Gli agenti della Municipale hanno vigilato l'accesso contingentato dei clienti attraverso un percorso differente da quello individuato per l'uscita dalle due piazze.

Il presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, commenta con favore l'ordinanza del Comune di Udine sulle misure da rispettare nei mercati all'aperto per l'alimentare. "Ringrazio il sindaco Fontanini e l'assessore Ciani per questa disposizione - ha detto -, che consente a queste imprese di continuare a operare nei mercati, giustamente mantenendo le corrette e idonee misure per garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini che li frequentano. I nostri imprenditori sapranno operare con il massimo impegno nel rispetto delle indicazioni prescritte e ben definite, necessarie per non fermare questo importante presidio della nostra economia cittadina ma con la necessaria tutela della salute, che rimane prioritaria. Sarebbe importante che tutti i comuni adottassero misure analoghe, per garantire uniformità di applicazione delle regole e consentire il dovuto equilibrio tra le esigenze di tutela della sanità e la tutela del tessuto economico".