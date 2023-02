Udine, aggrediscono un uomo per rapinarlo

Nel pomeriggio di domenica 5 febbraio, la Sala Operativa della Questura di Udine ha inviato due Volanti in via Leopardi, dove era stata segnalata una violenta lite in strada. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un uomo, con la bocca sanguinante, trattenerne a fatica un altro, che cercava di liberarsi per fuggire.

Bloccate le due persone, i poliziotti hanno ricostruito l'accaduto: il ferito, un cittadino pakistano, era stato poco prima percosso violentemente da due stranieri e derubato dello smartphone e del denaro che aveva, dopo aver rivolto un saluto a una ragazza che era in loro compagnia.

L'altro uomo, quello trattenuto, era proprio uno degli aggressori, un cittadino afghano 27enne, senza fissa dimora e occupazione, trovato in effetti in possesso del telefono appena sottratto. L’equipaggio della seconda Volante, sentito un testimone, è poi riuscito a individuare e fermare l'altro rapinatore, un cittadino afghano 35enne, mentre la ragazza, comunque estranea all’accaduto, si era ormai dileguata.

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, il primo straniero è stato arrestato per rapina, mentre il secondo è stato denunciato per lo stesso reato. Alla vittima, le cui ferite sono state giudicate guaribili in tre giorni, è stato restituito il telefono.

Lunedì mattina, convalidato l’arresto, il Gip ha disposto per lo straniero la misura della custodia cautelare in carcere.