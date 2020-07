Udine, aggredite due guardie giurate in Borgo Stazione

Ennesimo episodio di violenza ieri sera in Borgo Stazione. Gli agenti della Questura di Udine hanno arrestato un cittadino pakistano 34enne che aveva aggredito e preso a pugni due guardie giurate. Verso le 21.30 un esercente di via Roma aveva segnalato alle due guardie giurate uno straniero che stava rovesciando a terra tavolini e sedie di alcuni esercizi commerciali. Accortosi che i due lo seguivano, l'uomo si è scagliato contro di loro, per poi dileguarsi verso via Leopardi.

Una Volante della Questura, allertata dalla Sala Operativa e immediatamente sul posto, lo ha rintracciato lungo la via, dove stava prendendo a calci e pugni anche alcune auto parcheggiate: nonostante cercasse di colpire anche loro, i poliziotti lo hanno immobilizzato e accompagnato in Questura. Anche lì lo straniero ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti, rompendo un profilo metallico del controsoffitto di una stanza.

La guardia giurata colpita è stata medicata in ospedale, con una prognosi di sette giorni.

Gli agenti hanno quindi arrestato il 34enne, residente in Friuli e gravato dal divieto di ritorno nel comune di Udine per un anno, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato e inosservanza del divieto di ritorno.

Il 34enne aveva già colpito a inizio luglio, quando si era reso responsabile, sempre in Borgo Stazione, di disordini e intemperanze, dando in escandescenza e colpendo, in quell’occasione, il consigliere comunale della Lega, Paolo Foramitti.

Il “quartiere delle magnolie” nei tre giorni dal 13 al 15 luglio, è stato peraltro teatro di straordinari servizi di controllo del territorio con gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, di stanza a Padova, che si sono sommati a quelli ordinariamente svolti dagli uomini delle Volanti. Nelle 72 ore sono state identificate 334 persone, controllati 115 veicoli e sei esercizi commerciali; quattro i cittadini stranieri denunciati, tre per inosservanza del divieto di ritorno in Udine e uno per inottemperanza all’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.