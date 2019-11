Udine, al via la bonifica dell'ex Battiferro

Dopo anni di attesa, il Comune di Udine ha deciso di dare il via al cantiere di riqualificazione dell’ex Battiferro in via San Bernardo 45. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore comunale all'edizilia, Alessandro Ciani: “I lavori inizieranno la prossima settimana. Si tratta di un intervento che sarà interamente a carico dell’Amministrazione. Una scelta obbligata, per risolvere una situazione molto delicata. L’immobile, infatti, è a rischio crollo. Inoltre, bisogna rimuovere l’amianto, per garantire la salute di chi vive nelle adiacenze dello stabile, abbandonato da anni”.

“Da diversi anni – la prima citazione agli atti è del 2014 – il Comune, ma anche l’Azienda sanitaria e i vigili del fuoco, avevano intimato ai proprietari si svolgere i necessari lavori di messa in sicurezza. Ma finora la proprietà è sempre stata inadempiente”, prosegue Ciani. “Cosa che, a inizio anno, ha anche portato al sequestro dell’immobile. Adesso, con uno stanziamento di 55mila euro, abbiamo deciso di intervenire noi, puntando poi a rivalerci nei confronti dei proprietari”.

“Lo stabile si trova all’ingresso del Parco del Torre, quindi speriamo che la rimozione dell’amianto possa portare a un progetto di riqualificazione di tuta l’area”, conclude Ciani.