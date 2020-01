Udine, al via la fase 2 del ‘casa per casa’

Prosegue la campagna di comunicazione di Comune di Udine e Net in vista della fase 2 della raccolta ‘casa per casa’ che, dal 1 febbraio, interesserà anche le circoscrizioni 4, 5 e 6, ovvero Gervasutta - Baldasseria (Alta, Media e Bassa) - Cussignacco - Paparotti e Sant’Osvaldo.

Sabato 1 febbraio scatterà, dunque, la prima raccolta che interesserà gli imballaggi in vetro e il barattolame. Il contenitore con il coperchio di colore verde andrà esposto venerdì 31 gennaio dalle 19 alle 24.

Net avvierà da mercoledì 29 gennaio lo svuotamento e la progressiva eliminazione dei cassonetti stradali, che sarà avviato a partire dalle aree meno densamente popolate prelevando in prima battuta una parte delle tipologie di cassonetto "doppie o multiple" presenti nelle varie isole ecologiche zonali. Le operazioni si protrarranno indicativamente durante tutta la prima settimana di febbraio.

Per urgenze e conferimenti straordinari di rifiuti, sono attivi e disponibili per le ricezioni, i due centri di raccolta in via Stiria (aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17 e la domenica dalle 8 alle 12) e via Rizzolo, aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17.

SERATE INFORMATIVE. In accordo con il Comune di Udine, per garantire la massima partecipazione sull’introduzione del sistema di raccolta dei rifiuti “casa per casa”, l'incontro di martedì 28 gennaio alle 20, inizialmente previsto nella sala della Parrocchia del Cristo, è stato spostato nello stesso giorno e alla stessa ora nel più ampio auditorium Menossi di via San Pietro 60 a Sant'Osvaldo.