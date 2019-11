Udine, albero si abbatte su una giostra del Luna Park

Albero a terra in piazza Primo Maggio a causa del maltempo. È successo nell'ultimo giorno del Luna Park di Udine, chiuso anche oggi a causa delle piogge, dopo la piccola parentesi fortunata di ieri pomeriggio.

Dopo il pesante ramo di ieri, schiantatosi improvvisamente al suolo tra passanti e attrazioni senza creare danni o feriti, questa mattina un albero secolare si è piegato cadendo sopra al mega scivolo posizionato al centro di Giardin Grande. Fortunatamente, causa maltempo, nessuno era presente al momento della caduta.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della pianta pericolante e per le verifiche necessarie agli altri alberi di piazza Primo Maggio.