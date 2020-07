Udine, allarme per i 'furbetti delle immondizie'

Dopo il lockdown, a Udine è ripreso anche il fenomeno dei ‘furbetti’ delle immondizie che, armati di sacchetti, percorrono la città a caccia di un bidone. Il problema allarma soprattutto chi vive in condominio e ha scelto, per il porta a porta, la soluzione dell’isola ecologica. La preoccupazione è quella di veder aumentare i costi per lo smaltimento dei rifiuti. Alcuni amministratori hanno già messo in guardia i condomini, invitandoli a ‘vegliare’ sul corretto conferimento, pena il rischio di dover pagare di più o vedersi costretti a passare ai bidoncini individuali.

Una rassicurazione, in questo senso, arriva dal direttore della Net, Massimo Fuccaro. “In generale, il sistema casa per casa sta andando anche meglio del previsto. Al momento, a fronte di circa 60mila utenze attive in città, riscontriamo una percentuale superiore al 90% di adesioni, quindi un numero molto positivo. Per i condomini, registriamo nuove richieste di passare dai bidoni singoli a quelli comuni, segno che la soluzione funziona. L’inciviltà, purtroppo, temo non dipenda dal metodo di raccolta... I problemi, specie dove sono ancora presenti i bidoni su strada, come nella zona di viale Trieste, si registrano in particolare nel weekend”, spiega Fuccaro, “specie il sabato, quando non è previsto il passaggio degli operatori. Ma il dato è che spesso i rifiuti, compresi materassi e altri oggetti ingombranti, vengono lasciati all’esterno dei cassonetti anche quando questi sono semivuoti”.

“Ricordo che le piazzole ecologiche sono aperte tutti i giorni, quella di via Stiria anche la domenica, quindi non ci sono scuse per abbandonare rifiuti in strada”, continua il direttore della Net. “E invito i cittadini a segnalarci i problemi, in modo da consentire ai nostri operatori di intervenire e poter fare tutte le verifiche del caso”.