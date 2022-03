Udine, ancora problemi alle condutture dell'acqua

Giornate di superlavoro per i tecnici del Cafc. Mentre questa mattina è ripreso l’intervento in piazzale Osoppo, dove ieri mattina è saltata una tubatura, provocando una voragine di tre metri per quattro, nella notte è stata segnalata un’altra perdita, questa volta a Paderno, in via Alessandria.

I residenti hanno lanciato l’allarme per una fuoriuscita d’acqua, causata, anche in questo caso, da un guasto a una tubatura.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri e il personale Cafc, che, da questa mattina all’alba, ha dovuto interrompere la fornitura d’acqua fino alle 11 circa per consentire i lavori di riparazione di un tratto di circa due metri.

In tarda mattinata l’intervento è stato concluso, mentre le più complesse attività in corso in piazzale Osoppo dovrebbero terminare nel pomeriggio.

Non è escluso che il secondo guasto possa essere collegato a quello che si è verificato ieri mattina, a seguito della maggior portata d'acqua richiesta alle altre tubature della zona a nord di Udine.