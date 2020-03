Udine, ancora troppe persone nei parchi cittadini

Controlli anche a Udine per il rispetto del decreto per il contenimento del Coronavirus. Polizia Locale e Carabinieri sono stati allertati nel primo pomeriggio per un assembramento di persone nel Parco Moretti.

I militari e gli agenti hanno raggiunto l'area verde, semideserta, dove hanno individuato due cittadini pakistani che non avevano giustificato motivo per trovarsi in quel punto del capoluogo friulano. Sono stati denunciati.

Per il resto al parco Moretti è quasi del tutto deserto, a eccezione di pochissime persone che sono uscite per una breve corsa. I controlli continueranno per tutto il pomeriggio e anche in nottata, a tutela di tutti.

Anche il Sindaco Pietro Fontanini ha invitato la cittadinanza a non affollare le aree verdi. "La Polizia locale mi sta segnalando che un alto numero di persone frequenta i nostri parchi, in particolare il Moretti e il Cormor. Ricordo a tutti che frequentare questi luoghi in numero elevato è pericoloso. Dobbiamo restare a casa: è l'unico modo che abbiamo per arginare la pandemia. Poi, quando la situazione sarà tornata alla normalità, potremo tornare a camminare e correre nei nostri bei parchi".