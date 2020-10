È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di via Popone, intorno alle 22.30 di ieri, per liberare un fugone rimasto incastrato nel sottopasso tra piazzale D'Annunzio e viale Palmanova, a Udine. Non è la prima volta che succede.

Nessuna conseguenza sanitaria per il conducente. Il furgone, invece, ha riportato ingenti danni nella parte posteriore.