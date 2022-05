Udine, ancora un incidente tra via Lumignacco e via Selvuzzis

Ennesimo incidente, a Udine, all'incrocio tra via Lumignacco e via Selvuzzis, intersezione già più volte teatro di scontri, anche gravi.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.30, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, una Kia Caren che procedeva lungo via Selvuzzis, diretta verso la periferia, si è scontrata con una Fiat Punto che sopraggiungeva da via Lumignacco diretta verso il centro città.

Nell'impatto, è rimasto ferito il 42enne al volante della Kia, che è stato soccorso dal personale sanitario.