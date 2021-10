Udine, Angelo Sandri assolto dall'accusa di bancarotta

Era accusato di bancarotta fraudolenta, assolto il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Angelo Sandri. E’ la sentenza emessa dal Tribunale collegiale di Udine in questi giorni. Il politico era finito sotto processo, assieme ai fratelli Franco e Aldo anche loro assolti, in riferimento all’azienda di famiglia, la società Supermercato Sfea srl di Cervignano, dichiarata fallita nel 2017.

Il pubblico ministero, che aveva chiesto 3 anni e 6 mesi di reclusione per Angelo e 3 anni e 4 mesi ciascuno per i fratelli, li aveva accusati di aver sottratto 175mila euro di merce in due anni, oltre ad aver girato alla Elpos srl, società a loro riconducibile, il ramo d’azienda di Fiumicello, comprensivo di beni strumentali per quasi 83mila euro.

“In realtà - spiega l’avvocato Massimo Cescutti, difensore dei tre assieme all’avvocato Giuseppe Scafuro del Foro di Napoli - i beni strumentali furono acquistati a prezzo di mercato dalla Elpos, una sorta di compensazione”. Per quanto riguarda le merci, la difesa aveva fatto notare che in parte furono oggetto di furto, in parte andarono perse perché deperibili e invendute.

“Infine - continua Cescutti - nel periodo prefallimentare ci fu l’apporto in Sfea di 500mila euro, capitali riconducibili alle famiglie dei miei assistiti per cercare di salvare l’azienda dalla pressione della concorrenza. Sicuramente - conclude - ha pesato l’onesto stile di vita dei fratelli Sandri”.