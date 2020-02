Udine, anziani rapinati mentre stanno cenando

Una coppia di anziani, entrambi attorno ai 90 anni di età, sono stati rapinati nella prima serata di ieri nella loro abitazione, nella zona di via Terenzano, a Udine. Hanno sentito dei rumori e si sono visti davanti tre uomini con il volto travisato e i guanti. I malviventi hanno intimato loro di rimanere fermi.

Nel frattempo hanno frugato nei cassetti della camera da letto e nelle altre stanze, riuscendo a rubare monili in oro e denaro in contante che l'anziano aveva prelevato poche ore prima. Poi se ne sono andati, dileguandosi velocemente. Sotto shock, i due coniugi sono riusciti a dare l'allarme solo mezz'ora dopo, contattando la vicina di casa. È stata lei a chiamare la Polizia di Stato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che adesso stanno indagando per identificare i rapinatori. I due anziani, per fortuna, non sono rimasti feriti e per loro non è è stato necessario ricorrere alle cure mediche.