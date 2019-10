Udine, appartamenti in costruzione trasformati in dormitorio

Questa mattina, intorno alle 7, il personale della Polizia di Stato della Questura di Udine, insieme alla Polizia Locale, ha controllato due palazzine in costruzione vicino allo Stadio Friuli dove erano stati segnalati cittadini stranieri.

Nei vani delle cantine e in due appartamenti, già muniti di serramenti, sono stati effettivamente individuati sette uomini - cinque cittadini pakistani, un bulgaro e un indiano - che stavano dormendo in quelli che, a rischio della loro stessa incolumità, avevano trasformato in veri e propri vani dormitorio.

Accompagnati in Questura per una completa identificazione, sono stati tutti denunciati per invasione di terreni ed edifici. Il cittadino indiano è stato denunciato anche per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Udine e per inottemperanza al precedente ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.

Un pakistano è stato invece segnalato come assuntore di stupefacenti: è stato trovato in possesso di diversi grammi di hashish.