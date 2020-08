Udine, appartamento invaso dal fumo

Principio di incendio nel pomeriggio, pochi minuti prima delle 16, in un appartamento di via Di Toppo, a Udine. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate in una porzione dell'alloggio.

Il fumo della combustione ha invaso tutte le stanze, annerendole. Le fiamme, invece, sono rimaste limitate a una piccola parte dell'appartamento, danneggiando poche suppellettili. È scattata immediatamente una richiesta di aiuto.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, inviati dalla centrale Nue; i pompieri hanno domato il rogo e arieggiato i locali. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Era stata allertata anche l'ambulanza, in via precauzionale.