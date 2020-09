Udine, arrestato un trafficante di uomini

C'è anche un cittadino eritreo di 47 anni, residente stabilmente a Udine, tra gli indagati in un’operazione della Polizia di Stato eseguita a livello nazionale sul traffico di esseri umani. L'uomo, che faceva da tramite per il pagamento, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Udine, coordinata dal vicequestore Massimiliano Ortolan.

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo a carico di 18 stranieri accusati di appartenenza a un’associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e all’esercizio di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento e altri delitti contro la persona, l’ordine pubblico, il patrimonio e la fede pubblica; condotte criminali aggravate dall’aver commesso il fatto avvalendosi del contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività in più di uno Stato.

Il sodalizio, con cellule operanti in Africa, in diverse aree del territorio nazionale e in altri Paesi europei e non, ha operato su due fronti diversi, ma strettamente interconnessi fra loro: il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e l’esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria tramite il cosiddetto metodo “hawala”, utilizzato principalmente per il pagamento dei viaggi dei migranti o del prezzo della loro liberazione dalle “safe house” in territorio libico.