Udine, asfaltature e modifiche alla viabilità

Fino al 19 dicembre, in via Torino, via Piemonte e piazza Paderno la viabilità subirà delle modifiche per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura. Nello specifico, a partire dalle 8:30, in piazza Paderno e in via Torino saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli nelle aree interessate dai lavori e il senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche o da personale della ditta.

In via Piemonte, nel tratto compreso tra via Tricesimo e piazza Paderno, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati nelle aree interessate dai lavori e il divieto di transito. La circolazione e la sosta subiranno inoltre delle limitazioni, con conseguente apposizione di segnaletica stradale come previsto e con conseguente oscuramento e adattamento della stessa alle esigenze. I veicoli arrecanti intralcio verranno rimossi.

È consentita la realizzazione di un deposito temporaneo di materiali (circa 150 mq) presso il parcheggio adiacente il “Campo scuola Dal Dan” regolarmente segnalato delimitato e protetto. Il transito pedonale verrà assicurato lungo il cantiere su percorsi delimitati e protetti, deviandolo opportunamente e compatibilmente con le lavorazioni in atto lungo gli attraversamenti pedonali esistenti.

Le attività commerciali presenti nell’area potranno segnalare la propria presenza con opportuni pannelli.