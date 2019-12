Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno all'una di questa notte, in via Martignacco, a Udine, all'altezza del civico 335. Alcuni residenti avevano segnalato un'auto in fiamme. Giunti sul posto, i pompieri hanno domato l'incendio che ha interessato una vettura posteggiata a bordo strada.

Nessuno è rimasto ferito. Non si esclude il dolo. La vettura è stata poi recuperata nel corso della notte. È stata devastata dalle fiamme.