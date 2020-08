Intervento dei Vigili del fuoco di Udine questa notte in via Damiano Chiesa. Alle 2.50 una squadra è giunta sul posto per spegnere un incendio che aveva interessato un'auto Hyundai. Il focolaio si è sviluppato in corrispondenza del vano motore. La vettura è andata quasi completamente distrutta. Le cause sono accidentali.