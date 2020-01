Udine, auto incastra sulla scalinata del castello

Sbaglia uscita e si ritrova con l'auto sulla ripida scalinata del castello di Udine. Brutta avventura, questo pomeriggio, sulla sommità del colle morenico per un conducente 84enne di Buttrio. Dopo aver raggiunto con la sua Opel Corsa il piazzale del Castello, l'anziano, disorientato, ha sbagliato fatalmente uscita, trovandosi così incastrato nella scalinata monumentale che porta all'Arco Bollani del Palladio.

L'uomo ha quindi spento il motore, tirato il freno a mano e chiesto aiuto alla Polizia Locale che immediatamente ha inviato una pattuglia. Per la successiva rimozione del veicolo è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi. L'anziano, risultato ai controlli lucido e non sotto l'effetto di sostanze alcoliche, si è scusato con gli agenti per lo spiacevole quanto insolito inconveniente.