Udine, auto prende fuoco durante il parcheggio

Poco dopo le 21.30, la seconda squadra del comando provinciale Vigili del fuoco di Udine è intervenuta in via Colugna per l'incendio di un'auto. Mentre era intenta nella manovra di parcheggio, la conducente si è accorta delle fiamme che si stavano sviluppando dal motore ed è riuscita a scendere per tempo; dopo essersi messa al sicuro, ha chiamato i soccorsi.

I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la vettura. In fase di accertamento le cause dell'incendio.