Udine, auto travolta dal treno al passaggio al livello

Incidente questa mattina, intorno alle 7, a Udine, all'altezza del passaggio a livello di via dei Prati, nella zona sud della città.

Per cause in corso di accertamento, una vettura è stata travolta dal treno regionale 17326. Il macchinista ha subito azionato il freno, ma non c'è stato modo di evitare l'impatto, molto violento. La macchina è stata trascinata per circa dieci metri, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

I Vigili del fuoco hanno usato il divaricatore e le cesoie idrauliche, per sincerarsi che all’interno della vettura non ci fossero persone. Resta da chiarire per quale motivo la macchina fosse stata lasciata (a quanto pare chiusa) proprio lì.

Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della Centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, la Seconda partenza dei pompieri del Comando di Udine, con un’autopompa e un’autobotte, gli agenti della Polizia Ferroviaria e i Carabinieri.

I passeggeri del treno sono stati fatti scendere e accompagnati in stazione con dei taxi.

Il traffico ferroviario è stato sospeso per consentire tutti gli accertamenti e l'intervento dei tecnici.

I treni regionali - fa sapere Trenitalia - possono subire ritardi, limitazioni di percorso o essere instradati tra Udine e Monfalcone sul percorso alternativo via Cervignano. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Udine e Gorizia Centrale per i treni regionali.

Il treno ICN 774 Roma Termini (22:35) - Trieste Centrale (9:01) oggi termina la corsa a Udine. I passeggeri possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Qui le informazioni sui vari treni