Udine, Bmw incastrata tra un palo e la vetrina

Incidente questa mattina a Udine, in via Marangoni, intorno alle 6. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di una Bmw ha perso il controllo del mezzo, che è andato a incastrarsi tra un palo e la vetrina di un negozio.

Sul posto, dopo l'allarme, sono stati inviati i Vigili del Fuoco del Comando di Udine per la messa in sicurezza. Nessuna particolare conseguenza, per fortuna, per il conducente della vettura.