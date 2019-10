Udine, Borgo Stazione e Cavarzerani al setaccio

Il Questore di Udine ha disposto anche questa settimana controlli straordinari del territorio, finalizzati a prevenire reati e per il rintraccio di cittadini stranieri irregolari, soprattutto nelle zone vicino alla stazione dei treni e nelle aree verdi del centro, in particolare nei parchi Moretti e Martiri delle Foibe.

I controlli si sono sommati a quelli ordinari, quotidianamente assicurati dalla Sezione volanti, comandata dal dottor Francesco Leo, e sono stati effettuati da personale della Polizia di Stato della Questura di udine, affiancato da quello del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di stanza padova.

Nel complesso, in due giorni di attività, giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, sono state identificate dagli agenti di polizia 285 persone, controllati 67 veicoli e 8 esercizi pubblici.

Sono state denunciate all'autorità giudiziaria due persone. Si tratta di un cittadino afgano, per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Udine, e di un cittadino marocchino per rifiuto di fornire le proprie generalità.

Nella mattinata di oggi, sabato 5 ottobre, gli agenti, insieme a una squadra del reparto mobile di Padova e ha una unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno controllato la'ex caserma Cavarzerani di via Cividale dove sono ospitati 319 stranieri richiedenti protezione internazionale. In questo caso non sono state accertate violazioni nè presenze ingiustificate.