Udine, Borgo Stazione passata al setaccio. Oltre 7mila euro di multe

Una cittadina nigeriana di 44 anni, residente a Udine, che gestisce un negozio di alimentari nel capoluogo friulano, è stata multata per carenze igieniche dei locali; dovrà anche etichettare in lingua italiana i generi alimentari che pone in vendita.

L'intervento fa parte del bilancio dell'attività svolta nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Udine che hanno attivato un dispositivo di controllo straordinario nella zona di Borgo Stazione, insieme ai colleghi del Nas, Nucleo antisofisticazione e sanità di Udine, al Nil (Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato Lavoro) sempre di Udine, ai militari dell'arma del Nor e Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, e delle Stazioni di Udine, Codroipo, Campoformido, Taipana e San Giovanni al Natisone.

Obiettivo dei controlli straordinari il rispetto delle normative in materia di lavoro e di contenimento della pandemia da Covid-19.

Nel mirino anche un salone di parrucchiera, gestito da una cittadina cinese di 20 anni residente a Udine. La giovane donna è stata denunciata a piede libero perché sprovvista di cassetta per il pronto soccorso. È stata multata con una cosiddetta "maxi sanzione" per lavoro nero: nel suo salone, infatti, c'era un lavoratore irregolare. La sua presenza ha determinato la sospensione dell'attività.

E poi è stato controllato un bar gestito da un cittadino italiano di 59 anni, anche lui residente a Udine. L'uomo è stato denunciato per omessa manutenzione degli estintori ed è stato sanzionato per la mancanza dell'informativa sul rischio Covid-19 e di soluzione idroalcolica per gli avventori e gli operatori.

Durante il servizio di controllo sono stati denunciati tre cittadini afghani di età compresa tra i 23 e i 28 anni, e una cittadina bulgara di 52 anni, perché sono stat sorpresi in viale Europa Unita, in viale Ungheria, in via della Rosta e in via Croce, in violazione del provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Udine emesso dal Questore.

Nei guai, infine un ragazzo di 21 anni, di Udine, che guidava in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,19 grammi litro. Durante il servizio sono state elevate sanzioni per un ammontare di 7.700 euro.