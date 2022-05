Udine, bottiglie incendiarie contro la sede di Cas'Aupa

Due bottiglie incendiarie sono state lanciate contro la sede di Cas’Aupa, in via Val d'Aupa, a Udine. L'atto vandalico e intimidatorio sarebbe avvenuto la notte scorsa, ma la scoperta dei danni risale a questa mattina.

Nello stabile hanno sede l'associazione giovanile di promozione sociale Get Up, il gruppo teatrale Ccft, Arcigay Friuli e Arci Comitato Territoriale Udine. In particolare, la sala riunioni di quest'ultimo sodalizio ha subito i danni principali, con muri anneriti e un vetro rotto.

Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri del comando provinciale, che stanno cercando di risalire agli autori del gesto.

I COMMENTI. “Solidarietà piena e massima vicinanza agli amici di Cas’Aupa e a tutte le realtà associative che la abitano”, è il messaggio del consigliere comunale dem Alessandro Venanzi. “Un atto intimidatorio vile e codardo che non fermerà la voglia di integrazione, giustizia sociale e culturale della nostra città”.