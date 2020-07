Ieri sera, verso le 23.20 a Udine, in via Baldasseria Bassa, all'altezza del civico 61, un veicolo di colore chiaro ha urtato due auto in sosta, provocando danni ingenti, prima di allontanarsi dal luogo dell'incidente.

La Polizia locale chiede la collaborazione di eventuali testimoni dell'evento. Chi avesse informazioni può scrivere a polizialocale@comune.udine.it oppure chiamare lo 0432.1272329.