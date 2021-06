Udine, cantieri in città in via Este e via Veneto

Da mercoledì 9 a sabato 26 giugno, in via Este e via Veneto a Udine, la circolazione veicolare sarà modificata per lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica.



Dalle 8 alle 19 dal 9 al 26 giugno, escluse le giornate di sabato e domenica, in via Este, nel tratto compreso tra il civico 17 e l’intersezione con via Veneto, saranno istituiti il divieto di sosta - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicolo, per un’area pari a quella necessaria all’esecuzione in sicurezza dei lavori, su ambo i lati della carreggiata, e il divieto di transito - eccetto frontisti; i veicoli verranno quindi deviati lungo percorsi alternativi.



Dalle 8 alle 19 dal 14 al 18 giugno in via Veneto, all’intersezione con via Este, la larghezza della carreggiata sarà ridotta in modo tale che la rimanente parte percorribile risulti di ampiezza non inferiore a m. 3,50. Sarà istituito il senso unico alternato.