Udine, cedimento in piazza Primo Maggio

Nel weekend fra il 10 e l'11 luglio si è verificato un cedimento fognario a Udine, in piazza Primo Maggio, all'altezza della casa del Prefetto. Per consentire ai mezzi di continuare a transitare, prima di avviare l'iter per eseguire un lavoro che si preannuncia di non breve durata e complesso, Cafc ha allestito un piastra metallica da cantiere sulla strada che ha permesso ai cittadini di transitare senza alcun contraccolpo. Le operazioni di scavo inizieranno lunedì 20 luglio e, come da ordinanza ricevuta dal servizio di Polizia locale del Comune di Udine, comporteranno la chiusura a senso alternato della viabilità con l'installazione di un semaforo per la gestione del traffico.

Le operazioni di scavo inizieranno lunedì 20 luglio e comporteranno la chiusura del tratto di strada che conduce in piazza, oltre alle inevitabili deviazioni al traffico e al transito dei bus. Fino a quando i tecnici non avranno ultimato le procedure di scavo per individuare l'origine del crollo, non si possono preventivare con certezza le tempistiche. Per ora si stima che i lavori possano proseguire per qualche giorno fino a circa una settimana, vincolando però la durata dell'intervento anche alle condizioni meteorologiche e alla presenza dei numerosi sotto-servizi che si troveranno agganciati alla fognatura e potrebbero richiedere un ricalcolo dei tempi tecnici.

A cedere è stata la fognatura storica di Udine (in quel tratto passano infatti due fognature: quella più datata, oggetto dell'intervento, e quella risalente a 14 anni fa che risulta indenne). La certezza per ora è che l'erogazione idrica non sarà sospesa.

Mantenere in efficienza le reti fognarie è compito di Cafc che sottolinea l’importanza di queste opere di miglioramento che permettono la gestione ottimale di rilevanti fenomeni atmosferici, garantendo sicurezza e protezione ai territori serviti.