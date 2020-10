Udine, chiude l'osteria alla Ghiacciaia

Chiude l'antica Osteria Alla Ghiacciaia. La decisione è arrivata a sei giorni dall'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm e delle limitazioni che impongo una chiusura anticipata alle 18. La scelta del titolare, Lazzaro Soleto, è maturata dopo aver valutato il flusso di lavoro di questa settimana. Le perdite, come hanno anticipato a Telefriuli altre due storiche osterie del centro di Udine, al Fagiano e Vicolo Pulesi, si aggirano tra il 70 e l'80%; troppe per poter sostenere spese e dipendenti, una decina nel caso del locale di via Antonio Zanon, che si affaccia sul Ledra.

Come ci ha spiegato Solero, l'aspetto economico è certamente presente, ma ciò che più ha influito sulla decisione finale è stata soprattutto la tutela della salute di dipendenti e clienti. "Ritengo che con l'acutizzarsi della pandemia - riferisce l'oste - , il lavoro nei locali pubblici non sia più sicuro né per i dipendenti né per i clienti".

"Purtroppo il momento è arrivato: non sono più in grado (nonostante il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione) di garantire la sicurezza verso i clienti e il personale della Ghiacciaia. Mi vedo costretto, da lunedi 2 novembre, a chiudere senza sapere quando riaprirò, ma sarà quando le condizioni lo permetteranno", scrive su Facebook.

"Un grazie a tutti voi clienti affezionati e un grazie a tutti i dipendenti dell'osteria. Ci aspettano tempi incerti e sicuramente difficili, ma torneremo a brindare ridendo e scambiandoci finalmente strette di mano e abbracci a destra e manca!".