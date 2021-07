Udine, chiude la storica pizzeria Da Pierino

Brutto colpo per Udine sud. Chiude i battenti un'altra delle storiche pizzerie della città, la mitica 'Da Pierino', approdo per i patiti della pizza in via Baldasseria Bassa, al civico 106.

Da Pierino abbassa la saracinesca dopo 41 anni di onorato servizio al pubblico, a meno di un anno dalla scomparsa del suo fondatore, Pietro Di Martino, scomparso il 7 novembre, a poche ore dalla consegna del sigillo della città che gli era stato conferito dal sindaco Pietro Fontanini.

Ad annunciare il triste epilogo, dopo un anno difficilissimo, è stato l'attuale gestore, Gianluca Di Martino: "Mi dispiace molto darvi questa triste notizia, ma la Pizzeria Da Pierino chiude definitivamente. Sono stati davvero tanto belli questi anni insieme, e qua in Baldasseria sono giusto 41", scrive sulla pagina Facebook del locale.

"E' davvero difficile scrivere per me due righe scritte bene per salutare e ringraziare tutti voi, non tanto per i pranzi e le cene, ma per le emozioni e i rapporti personali che si sono creati negli anni. So che a tutti voi, oltre alla pizza e a tutto il resto resterà nella memoria molto altro; i vostri primi appuntamenti, incontri casuali, amicizie, le cene di fine scuola, le cene di squadra, le feste dopo le partite, a quanti fugaci sguardi trasformati in eternità, a quanti anniversari, compleanni, feste, tradimenti, nascite, morti, sogni, incubi, gioie e dolori, che avete condiviso con noi".

"Quei tavoli, quelle sedie, quelle quattro fredde mura sono testimoni muti di così tanti intrecci di vite che rimaranno per sempre. Io, Martina, Amedeo e tutto lo staff vi ringraziamo e vi diamo un grande abbraccio".