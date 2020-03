Udine, chiusi al pubblico gli uffici e gli sportelli Net

Fino al 3 aprile, Net chiude al pubblico gli uffici e gli sportelli aziendali, annulla i gazebo informativi e sospende la consegna domiciliare dei kit contenitori previsti per la terza fase del “casa per casa” a Udine (Laipacco - S. Gottardo - Udine Est - Di Giusto).

Net comunica che, in relazione a quanto stabilito dal Decreto del 9 marzo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, a decorrere dalla data odierna e fino al 3 aprile gli uffici e gli sportelli resteranno chiusi al pubblico. Si invita l'utenza all'utilizzo delle modalità digitali e/o telefoniche per comunicazioni e per il disbrigo delle pratiche.

NUMERO VERDE 800 520 406

Sportello TARI online: www.sportello.netaziendapulita.it

Per altre informazioni: www.netaziendapulita.it

Inoltre, in merito all’avvio della fase del sistema “casa per casa” a Udine riguardante la terza circoscrizione (Laipacco - S. Gottardo - Udine Est - Di Giusto), si comunica che fino al 3 aprile, oltre a essere già stati annullati tutti gli eventi formativi e informativi, è sospesa la consegna domiciliare dei kit contenitori e sono annullati tutti i gazebo informativi previsti.