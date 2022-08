Udine, chiuso il ‘caso’ mense scolastiche

Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla lunga querelle sulle mense scolastiche. Il caso, che aveva fatto molto discutere, era stato al centro, la scorsa estate, di un’indagine dei Carabinieri del Nas che avevano riscontrato gravi irregolarità nei servizi offerti in diversi istituti friulani, compresi quelli del Comune di Udine.

Alla luce di quanto emerso e dell’inchiesta aperta dalla Procura di Udine, Palazzo D’Aronco aveva risolto il contratto con l’azienda al centro delle indagini, la Ep, affidandolo a Camst.

La ditta esclusa, quindi, aveva chiesto all’Amministrazione i nominativi dei componenti della Commissione Mensa che fece le segnalazioni dei disservizi e i dettagli dell’offerta tecnica presentata dall’azienda subentrante nella gestione.

Il Tar Fvg aveva rigettato il ricorso, con una decisione confermata oggi dal Consiglio di Stato, che ha sottolineato "l’insussistenza di un rapporto tra tali informazioni e la possibilità della società campana di difendersi" e richiamando la tutela del diritto alla privacy dei componenti della commissione e il diritto alla segretezza del proprio know how da parte della Camst.

“Con questa sentenza si dimostra una volta per tutte la correttezza del comportamento del Comune di Udine nella gestione della revoca del contratto alla EP Srl nella gestione delle mense scolastiche e si mette fine a una vicenda che, al danno di un servizio non erogato, ha visto aggiungersi la beffa di un assurdo teatrino processuale”, è il commento del Sindaco Pietro Fontanini.

“Desidero ringraziare gli avvocati del Comune Martinuzzi e Micelli per il lavoro che hanno svolto, i componenti della Commissione mensa e la nuova tecnologa alimentare per la serietà con cui tiene monitorata la qualità del cibo che viene dato ai bambini e ai ragazzi delle scuole. Una vicenda come quella che ha visto protagonista la EP e che ha giustamente scosso l’opinione pubblica della nostra città non deve più ripetersi”, conclude il Sindaco.