Udine, cinque persone denunciate

Prima domenica in 'quarantena' a Udine. Dopo l'appello del Sindaco Pietro Fontanini a rimanere a casa e a non affollare le aree verdi, è l'assessore comunale alla sicurezza Alessandro Ciani a tracciare il bilancio della giornata. "Nell'ambito dei controlli della Polizia locale, concentrati in particolare nei parchi e nelle aree verdi della città, ci sono state cinque denunce. Quattro di queste sono avvenute in un'area verde nelle vicinanze di via Cividale, a carico di cittadini pakistani intenti a bere alcolici su una panchina. Uno di questi ha aggredito gli agenti, mordendone uno".

"Alla Polizia locale di Udine il mio più forte grazie, di cuore. Questi ragazzi e queste ragazze lavorano ogni giorno (e in questo momento ancor di più) per la nostra sicurezza, mettendo a rischio la propria incolumità. E ai tanti cittadini che hanno voglia di uscire, ribadisco: restiamo a casa", conclude Ciani.