Udine, cliente e titolare pizzicati nel ristorante

Un uomo trovato all'interno di un ristorante di Udine è stato sanzionato nella serata di lunedì dai Carabinieri della Radiomobile. I militari dell'Arma, che stavano eseguendo i consueti controlli nel capoluogo friulano per il rispetto del decreto di contenimento del Coronavirus, hanno notato che il pubblico esercizio era "aperto".

Hanno quindi deciso di fare un controllo e sono entrati nel locale. All'interno c'era una persona che, alla loro vista, è fuggita, cercando di nascondersi in bagno.

L'uomo è stato identificato. Non stava cucinando e in quel momento non c'erano clienti all'interno del locale. Non aveva comunque motivo di trovarsi all'interno del pubblico esercizio e per questo è stato sanzionato. Multato anche il contitolare.

È stata disposta anche la chiusura per 5 giorni del ristorante che, comunque, in questo periodo deve rimanere obbligatoriamente con le serrande abbassate.