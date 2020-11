Udine, coda di ambulanze fuori dall'Ospedale

Fila di ambulanze davanti all'ospedale di Udine. La coda di mezzi si è verificata tra le 19 e le 20 di oggi, molto probabilmente per un accumulo di pazienti in attesa al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Intorno alle 21, fortunatamente, la situazione di allarme è poi parzialmente rientrata.

Le immagini hanno iniziato a circolare sui social e a destare subito preoccupazione. Tra i primi a rilanciarle la consigliera dem, Maria Grazia Santoro e Franco Iacop. La fotografia era corredata dalla seguente didascalia: "Mi segnalano che questa è la situazione ora a Udine: nove ambulanze in attesa per accettare i pazienti in pronto soccorso".

Anche la consigliera dem udinese Eleonora Meloni posta una foto e commenta: "Flash news: alle 19 il pronto soccorso non riesce ad accogliere le ambulanze. Alle 15, però, qualcuno si sbilanciava già su un ritorno a zona gialla. Solidarietà a tutti gli operatori sanitari che stanno resistendo silenziosamente, senza conferenze stampa".