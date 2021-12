Udine, colpo da oltre dieci mila euro in casa

Colpo da oltre dieci mila euro, nel fine settimana, in un'abitazione di Udine, nella zona di via Umago. I ladri hanno messo a soqquadro tutte le stanze di un appartamento al primo piano, in assenza della proprietaria.

La donna, al rientro, intorno alle 21, ha avuto difficoltà ad aprire la porta, tanto il disordine e tale la confusione nella stanza oltre l'ingresso, con oggetti e mobilio ammassati contro la porta. Frugando velocemente e ovunque, i malviventi sono riusciti a trovare preziosi, oro e denaro contante.

Sono fuggiti con il bottino da una finestra, eludendo il sistema di allarme. È scattata subito una chiamata al Nue 112. Indagini dei militari dell'Arma della Compagnia di Udine.