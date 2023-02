A Udine, in via Marco Volpe, intorno alle 21.30 di ieri, due giovani sono rimasti coinvolti in un incidente, per cause al vaglio. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi contro alcune macchine in sosta.

Sul posto i Vigili del fuoco e l'ambulanza, che ha trasportato uno dei due ragazzi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite serie. L'altro ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.