Udine, conclusa la tranche di lavori di manutenzione stradale

Rifacimento della pavimentazione bituminosa. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lavori per prevenire e correggere situazioni di usura delle strade. In totale, opere per 700mila euro sono state realizzate in questi mesi; gli ultimi ripristini sono stati effettuati nei giorni scorsi. Le vie sono via Baldasseria Media, via Buttrio, via Siracusa, via Bertiolo, via III Novembre, via della Madonnetta, piazzale dell’Industria, via San Rocco, via Birago e via Petrarca.

Ne dà notizia il vicesindaco Loris Michelini, rilevando che “si tratta di interventi di piccola e media entità finalizzati a garantire che il manto stradale sia uniforme e sicuro. L’aspetto su cui mi preme porre l’accento è che questa amministrazione comunale sta portando a compimento lavori pubblici seguendo due binari paralleli e distinti: da un lato, ci sono le grandi opere di riqualificazione che risultano essere più impattanti e visibili, dall’altro ci sono interventi altrettanto preziosi molto più specifici per piccole porzioni di strade. Da questo punto di vista, come amministrazione, rivendichiamo il merito di aver posto la soglia dell’attenzione molto in alto per dare risposta a richieste della cittadinanza che, da molti anni, cadevano sistematicamente nel vuoto”.

Michelini chiude: “Con la stagione estiva, abbiamo chiuso una serie di cantieri aperti in città e abbiamo già inaugurato una nuova stagione di lavori. Ricordo che solo chi lavora può incorrere in ritardi e imprevisti. Noi preferiamo essere lungimiranti e prevenire problemi strutturali alle reti viarie. Confidiamo che ci sia l’onestà intellettuale da parte di tutti nel riconoscere che stiamo portando a termine lavori in ogni singola zona della città, dal centro alle frazioni, con l’obiettivo di consegnare ai residenti una città migliore”.