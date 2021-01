Palazzina avvolta dal fumo: rogo in uno stabile residenziale di Udine questo pomeriggio. Impressionante la colonna di fumo in via San Rocco.

Si tratterebbe di un incendio scoppiato a seguito di un problema in un appartamento. Pare che a prendere fuoco sia stato del mobilio. Non ci sarebbero persone ferite. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Immagine Christoph Concina