Udine, congelato lo sgombero per il Contarena

Nuova, temporanea, vittoria per il Caffè Contarena di Udine. Ieri, il Consiglio di Stato ha infatti sospeso la sentenza del Tar Fvg (dell'8 aprile scorso) che legittimava lo sgombero imposto dal Comune di Udine alla Spritz Time, la società che gestisce lo storico locale.

"La documentazione depositata dalla società - scrivono i giudici - sembra attestare una ripresa della capacità di questa di adempiere ai propri obblighi".

Il provvedimento di fatto rimanda tutto all’autunno, almeno fino al 25 ottobre, quando a Roma si terrà l'udienza pubblica del Consiglio di Stato che si esprimerà sul merito dell'inadempimento reclamato da Palazzo d'Aronco.

In quella occasione, inoltre, sarà valutato se il contratto di affitto di azienda di diritto privato resta un contratto di giurisdizione del Tribunale Civile - dove è già pendente una causa -, oppure se è corretta la trasformazione in concessione sulla quale il Comune di Udine ha potuto esercitare la forma di autotutela.

Ovviamente soddisfatto del pronunciamento in suo favore Edoardo Leone, amministratore della Spritz Time, rappresentato e difeso ieri nella Capitale dagli avvocati Luca De Pauli e Luca Mazzeo. "Siamo convinti nelle nostre ragioni, dal punto di vista civile e penale”, ha spiegato il gestore. “Speriamo che giustizia sia fatta nella prossima udienza. Parallelamente con l’avvocato Carlo Onesti sta procedendo in sede civile la quantificazione di quanto dovrà pagare il Comune di Udine alla nostra società, in termini di rimborsi e per i danni causati dalla chiusura imposta a ottobre 2019".