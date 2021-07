Udine, controlli intensificati in Borgo Stazione

Vivibilità urbana di Borgo Stazione al centro di un incontro, a Udine, tra l'Amministrazione comunale, Forze di Polizia, rappresentanti del Nucleo Ispettivo Lavoro, del Nucleo Antisofisticazione Sanità, della Direzione Territoriale del Lavoro, del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con la Prefettura. Questa mattina si è discusso delle criticità dell'area e delle soluzioni che verranno adottate, da interventi ad hoc e maggiori controlli di Polizia.

"Appositi e adeguati interventi in zona stazione sono stati previsti in relazione alle tematiche emerse, anche all'esito degli incontri con alcuni comitati spontanei di cittadini. I controlli che saranno svolti dalle Forze di Polizia, in coordinamento con altri soggetti istituzionali, avranno come obiettivo - anche in via preventiva - attività che possono costituire fattori facilitatori di fenomeni che incidono sulla tradizionale vivibilità cittadina" è quanto ha riferito il Prefetto Marchesiello dopo la riunione del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura, a Udine.

La riunione ha tenuto conto di quanto emerso nel corso di un incontro con il comitato viviAMOvia Roma la scorsa settimana e della richiesta dell'Amministrazione comunale di organizzare specifici controlli presso gli esercizi commerciali del quartiere per contrastare ogni forma di illegalità, da quella sul piano igienico-sanitario a quella concernente le condizioni lavorative.

Nel corso dell'incontro il Prefetto ha chiesto uno sforzo congiunto e collaborativo, affinché siano interrotte dinamiche che possono incidere negativamente sulla vivibilità del quartiere. Dopo avere approfondito le modalità dell'ordinaria presenza nel quartiere delle Forze di Polizia e degli altri soggetti istituzionali coinvolti e preso atto dei bassi indici statistici di reato, si è convenuto sulla “organizzazione di un'azione coordinata e sinergica, improntata ad intervenire su fattori che possano coagulare interessi illeciti attorno al quartiere”.