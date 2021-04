Udine: controlli sulle importazioni di gas all’entry point di Tarvisio

La recente circolare dell'Agenzia Dogane Monopoli n. 14/2021 ha introdotto importanti semplificazioni procedurali a vantaggio degli operatori del settore del gas naturale. I funzionari ADM di Udine e della Sezione Operativa di Pontebba svolgono un ruolo rilevante per il controllo sui flussi di gas in entrata nel territorio nazionale attraverso il valico di Tarvisio.

Una delle più importanti infrastrutture per l’importazione del gas naturale in Italia è, infatti, il gasdotto che trasporta il gas estratto nel territorio della federazione Russa, attraverso la Slovacchia, fino a Seltscach - Arnoldstein nel sud dell’Austria. Qui si trova la stazione di misura, che consente di quantificare mensilmente le quote di prodotto allocate alle diverse società che introducono gas in Italia attraverso l’entry point di Tarvisio.

Circa un terzo dei quasi 80 miliardi di m3 di gas che vengono consumati annualmente in Italia transitano attraverso questa stazione di misura. Annualmente vengono presentate e controllate dalla Sezione Operativa Territoriale di Pontebba circa 300 dichiarazioni doganali di importazione di gas naturale. I controlli sulla stazione di misura vengono eseguiti dai funzionari ADM secondo le modalità regolate dall’accordo sul “controllo alla Stazione di misurazione del Gasdotto Trans-Austria”, del 9 novembre 1985 siglato fra Austria ed Italia, che ha sostituito la precedente “Convenzione quadro” del 1974.