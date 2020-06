Udine, crolla il tetto di una casa disabitata

Momenti di paura, questa mattina, in via Basiliano, nella periferia est di Udine. Alle 8.30, infatti, è scattato l'allarme per il parziale crollo del tetto di una casa disabitata e in cattivo stato di conservazione. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di via Popone sono intervenuti con una squadra supportata dell'autoscala e dai mezzi movimento terra.

Dopo aver verificato che non ci fossero persone coinvolte, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le parti pericolanti dell'edificio.