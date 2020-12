Udine, crolla una parte del muro dell'Uccellis

Il maltempo di questa notte ha causato il crollo di una parte della recinzione in pietra dell'istituto educativo Uccellis di Udine, in viale della Vittoria. A dare l'allarme è stata una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Udine che, impegnata nel monitoraggio del territorio, ha notato, intorno alle 3, il cedimento, per una lunghezza di circa 10 metri e una altezza di quattro metri, per uno spessore di mezzo metro.

Le pietre hanno invaso parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco del Comando di Udine che hanno liberato la sede stradale e transennato l'area interessata dal crollo, in attesa di successiva ulteriore messa in sicurezza che sarà eseguita oggi.

Per fortuna in quel momento non stavano transitando mezzi e nessuna persona è rimasta ferita. Informata tempestivamente anche la Polizia locale per tutti gli adempimenti del caso.