Udine, danneggiata la scritta per la 'Design Week'

Danneggiata l'installazione posizionata sul terrapieno di piazza della Libertà, di fronte alla Loggia del Lionello, nel cuore di Udine. Si tratta della mega scritta arcobaleno collocata per la sesta Design Week', manifestazione che coniuga cultura, commercio, artigianato, industria e turismo, quest'anno intitolata 'Mo(n)di Possibili'.

A rompersi in tre pezzi è stata l'ultima lettera della parola 'Design', colorata in azzurro. Non è escluso possa trattarsi di un atto vandalico e non di un incidente legato al forte vento; già lo scorso anno, infatti, la stessa scritta era stata deliberatamente deturpata da un cittadino, poi identificato e denunciato grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale. A spiegarcelo è la referente della manifestazione, Anna Aurora Lombardi.

Il fatto è avvenuto a due giorni dalla conclusione dell'iniziativa lanciata dal Museo virtuale del Design del Fvg, con la collaborazione di Confindustria Udine, Fondazione Friuli e il patrocinio del Comune e dell'Università di Udine. Domenica 20 marzo, inoltre, è in programma la premiazione per il miglior progetto di vetrina allestita in città, che ha visto la partecipazione di 12 concorrenti.